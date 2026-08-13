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Remerciements du Hamas aux déclarations du général de division Rezaei sur la nécessité d'arrêter la guerre à Gaza et au Liban

13 août 2026 - 14:46
Code d'info: 1852118
Source: ABNA
Remerciements du Hamas aux déclarations du général de division Rezaei sur la nécessité d'arrêter la guerre à Gaza et au Liban

Un membre du bureau politique du mouvement Hamas a remercié le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien pour ses déclarations sur la nécessité de mettre fin à la guerre au Liban et à Gaza.

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence Shihab, « Basem Naim », membre du bureau politique du mouvement Hamas, a exprimé sa gratitude à Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, pour ses déclarations sur la nécessité de mettre fin à la guerre dans toute la région, y compris le Liban et Gaza.

Naim a déclaré que le mouvement de résistance islamique Hamas apprécie les déclarations du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien sur la nécessité de mettre fin à la guerre dans toute la région, y compris le Liban et Gaza.

Il a ajouté : l'arrêt de ces guerres est l'intérêt supérieur pour la région, ses peuples et l'avenir de ses habitants, et la poursuite de ces guerres ne sert que les plans du régime sioniste ; des plans fondés sur la division, la déstabilisation et l'épuisement des capacités de la région.

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