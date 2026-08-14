Sénateur américain : la guerre contre l’Iran, un « échec catastrophique » pour Trump

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : John Ossoff, sénateur américain opposé aux politiques guerrières et aventureuses de Donald Trump, a vivement critiqué la conduite de la guerre contre la République islamique d’Iran.

Le sénateur américain a dénoncé les déclarations répétées de Donald Trump et de plusieurs membres de son cabinet concernant les résultats du conflit et leurs affirmations selon lesquelles les objectifs annoncés auraient été atteints dès les premiers jours de la guerre.

Selon Ossoff, il est nécessaire de reconnaître que cette guerre a été déclenchée sur la base de « mensonges », notamment l’affirmation selon laquelle l’Iran représentait une menace nucléaire imminente.

Le sénateur américain a ainsi remis en question les arguments avancés par l’administration américaine pour justifier son action militaire contre l’Iran, estimant que les faits sur le terrain ne correspondaient pas aux déclarations initiales de Washington.

John Ossoff a ensuite affirmé que les résultats obtenus constituaient des « échecs complets ». Il a directement mis en cause Donald Trump, en sa qualité de commandant en chef des forces armées américaines, ainsi que les membres de son équipe.

Selon lui, Trump et son équipe ont subi un « échec catastrophique » dans cette guerre.

Ces déclarations interviennent alors que les critiques se multiplient aux États-Unis concernant la politique étrangère et militaire de Donald Trump. La remise en cause des justifications avancées par l’administration américaine témoigne également des divergences existant au sein de la classe politique américaine sur les conséquences de la confrontation avec l’Iran.

Les propos de John Ossoff mettent notamment l’accent sur la nécessité d’examiner les véritables résultats du conflit au-delà des déclarations politiques de la Maison-Blanche. Pour le sénateur, les affirmations concernant la réalisation rapide des objectifs militaires ne permettent pas de dissimuler les échecs enregistrés par les responsables américains.

En qualifiant la guerre contre l’Iran d’« échec catastrophique », Ossoff a ainsi porté un jugement particulièrement sévère sur la stratégie de Donald Trump et de son administration, tout en contestant les arguments utilisés pour présenter le conflit comme une opération ayant atteint ses objectifs.

Fin/229