La Ziyarat Arbaïn témoigne de l’issue glorieuse de la vie de l’Imam Hussein

Après avoir évoqué la mission et les efforts du Maître des martyrs, l’Imam Hussein, la Ziyarat Arbaïn se penche sur l’issue glorieuse de sa vie et invite le pèlerin à témoigner de la pureté de sa conduite, de sa fidélité à la mission divine et de son destin heureux. Dans ce passage, la vie, le martyre et l’oppression subie par l’Imam Hussein sont présentés comme l’expression parfaite de sa fidélité à l’engagement envers Dieu et comme un modèle éternel de vie croyante.

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