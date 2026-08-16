Fareed Zakaria : La guerre contre l’Iran a épuisé la crédibilité de l’Amérique et éloigné ses alliés

Agence ABNA, service international : Fareed Zakaria, éminent analyste américain, dans une chronique du Washington Post, a décrit la guerre contre l’Iran comme un exemple de « gaspillage de la crédibilité d’une superpuissance » et estime que la politique de Donald Trump a amené les alliés des États-Unis à envisager plus que jamais la création de dispositifs de sécurité indépendants de Washington.

Zakaria, évoquant l’accord de défense commun de La Mecque entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, écrit que cet accord a été conclu entre des pays dont certains étaient ces dernières années des rivaux sérieux les uns des autres. Selon lui, le facteur important du rapprochement de ces pays est la baisse de confiance en Trump et en ses promesses.

Cet auteur américain souligne que la guerre contre l’Iran a montré comment une superpuissance peut gaspiller sa crédibilité. Il évoque les déclarations répétées de Trump sur la proximité d’un accord avec Téhéran et écrit que jusqu’à la mi-juin, il a été annoncé au moins 38 fois qu’un accord avec l’Iran était proche, mais qu’une source iranienne a récemment déclaré à Reuters que les négociations « n’avaient absolument pas avancé ».

Zakaria évoque également l’affirmation de Trump sur le « contrôle total » de l’Amérique sur le détroit d’Ormuz et écrit en réponse que, selon les données de suivi des navires, seuls 14 navires ont récemment traversé ce détroit en une journée, alors qu’avant la guerre ce nombre dépassait 130 navires par jour.

Selon le Washington Post, le problème principal va au-delà du style oratoire de Trump et touche au cœur de la puissance américaine, à savoir sa crédibilité. Zakaria estime que l’Amérique a bâti au cours des huit dernières décennies, aux côtés des porte-avions, des chasseurs F-35 et de la puissance économique, un autre capital important : la confiance des alliés dans le fait que les engagements de Washington sont stables et fiables.

Mais selon lui, le comportement imprévisible de Trump pousse les alliés, plutôt qu’à une plus grande soumission, à se diriger vers davantage d’indépendance et la construction de solutions alternatives.