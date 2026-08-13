Le rôle de l’histoire dans l’éducation et la connaissance selon le Coran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Coran ne présente pas l’histoire des peuples anciens comme une simple succession d’événements. À travers de nombreux versets, il invite l’être humain à étudier les destinées des générations précédentes, à réfléchir sur les causes de leur bonheur ou de leur malheur et à tirer des enseignements pour sa propre vie.

Dans la sourate Yusuf, après avoir évoqué le destin douloureux de certains peuples anciens, le Coran souligne que l’étude de leurs traces et l’examen attentif de leur histoire constituent une source de leçons pour les personnes douées de raison. L’histoire permet ainsi de reconnaître les facteurs du succès et de l’échec et de distinguer les voies du salut de celles de la perdition.

La sourate Al-A'raf présente également le récit des peuples précédents comme un moyen de réveiller la pensée et d’encourager la réflexion. Le récit historique correctement présenté devient ainsi un instrument d’éveil intellectuel et une source de connaissance.

Dans la sourate Hud, après avoir relaté les histoires de plusieurs peuples, notamment ceux de Noé, Chouayb, Pharaon, Lot, Ad et Thamoud, le Coran rappelle que certaines de leurs villes subsistent encore tandis que d’autres ont été détruites. Il précise que Dieu ne leur a pas fait subir d’injustice, mais qu’ils se sont eux-mêmes fait du tort. Ces récits sont ensuite présentés comme des signes pour ceux qui craignent le châtiment de l’au-delà.

La sourate Yusuf présente également les récits coraniques comme une forme de connaissance permettant de découvrir des vérités auparavant inconnues. Le terme « qissas », utilisé dans plusieurs passages, renvoie à l’idée de suivre, rechercher et examiner les événements et les informations concernant le passé.

Le concept d’« ibra », ou leçon tirée des événements, occupe également une place importante. Dans la sourate An-Nazi'at, le destin de Pharaon est présenté comme un enseignement pour ceux qui éprouvent la crainte de Dieu. L’histoire permet alors de passer de l’observation d’un événement concret à la compréhension de réalités spirituelles plus profondes.

Le Coran encourage également le « voyage sur terre » afin d’observer les vestiges des peuples anciens. Dans les sourates Al-Hajj, Muhammad, Al-Imran et Al-Ankabut, les hommes sont invités à parcourir la terre et à examiner les traces laissées par les civilisations disparues. Cette observation doit éveiller les cœurs et les esprits et permettre de comprendre les conséquences du rejet des messages des prophètes.

Les sourates Al-Baqara, Al-Fajr et Al-Fil utilisent quant à elles le concept de « voir » les événements du passé. Cette vision ne signifie pas nécessairement une observation directe avec les yeux, mais peut désigner une compréhension profonde de l’histoire et de ses conséquences.

Ainsi, lorsque le Coran demande au Prophète de « voir » ce qui est arrivé à certains peuples ou à des figures comme Nemrod et les compagnons de l’Éléphant, il s’agit de méditer sur leur histoire, puisque ces événements étaient antérieurs à la vie du Prophète ou n’avaient pas été directement observés par lui.

Selon l’ouvrage Payam-e Quran de l’Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, le Coran accorde donc une grande valeur à deux formes d’histoire : l’histoire écrite dans les livres et l’histoire vivante inscrite dans les vestiges laissés sur la terre. Les ruines des anciennes civilisations deviennent ainsi des témoins capables de transmettre des leçons aux générations présentes.

Cette approche montre que, dans la perspective coranique, connaître le passé ne constitue pas seulement une activité intellectuelle. L’histoire devient un moyen d’éducation, de prise de conscience et de connaissance, permettant à l’être humain de comprendre les conséquences des choix individuels et collectifs.

La référence utilisée pour cet article est : Nasser Makarem Shirazi, Payam-e Quran, Dar al-Kotob al-Islamiyya, Téhéran, neuvième édition, 1386 de l’année iranienne, tome 1, p. 165.

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