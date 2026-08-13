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Mouvement Ansar Allah : une guerre civile au Yémen est exclue

13 août 2026 - 14:46
Code d'info: 1852117
Source: ABNA
Mouvement Ansar Allah : une guerre civile au Yémen est exclue

« Mohammed al-Farrah », membre senior du mouvement yéménite Ansar Allah, a souligné que la guerre actuelle au Yémen n'est pas interne mais contre l'Arabie saoudite et ses mercenaires, et qu'elle se poursuivra avec toute sa force.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, un membre senior du mouvement Ansar Allah a exclu la possibilité d'une guerre civile dans ce pays et a insisté sur le fait que la guerre actuelle au Yémen est dirigée contre l'Arabie saoudite et ses mercenaires.

« Mohammed al-Farrah » a écrit dans un message sur le réseau social X : « Notre combat est contre l'Arabie saoudite, qui est notre ennemi, et chaque balle tirée de quelque côté que ce soit dans ce combat est de la responsabilité de l'Arabie saoudite. »

Il a ajouté : « Il n'y a pas de guerre civile yéménite ; la guerre est entre le Yémen et l'Arabie saoudite, et les bombardements ciblent les rassemblements saoudiens. Même si l'ennemi saoudien annonce un cessez-le-feu de façade, tant qu'il continue de mobiliser ses forces et de vouloir imposer une tutelle sur le Yémen, la réalité de l'affrontement ne changera pas. »

Mohammed al-Farrah a insisté : « La direction de notre guerre restera tournée contre l'agression saoudienne, et nos missiles continueront de cibler les installations de l'Arabie saoudite, et nous sommes prêts à faire face à toute agression que lui-même ou ses forces mobilisées commettraient au Yémen. »

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