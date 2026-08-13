Mouvement Ansar Allah : une guerre civile au Yémen est exclue

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, un membre senior du mouvement Ansar Allah a exclu la possibilité d'une guerre civile dans ce pays et a insisté sur le fait que la guerre actuelle au Yémen est dirigée contre l'Arabie saoudite et ses mercenaires.

« Mohammed al-Farrah » a écrit dans un message sur le réseau social X : « Notre combat est contre l'Arabie saoudite, qui est notre ennemi, et chaque balle tirée de quelque côté que ce soit dans ce combat est de la responsabilité de l'Arabie saoudite. »

Il a ajouté : « Il n'y a pas de guerre civile yéménite ; la guerre est entre le Yémen et l'Arabie saoudite, et les bombardements ciblent les rassemblements saoudiens. Même si l'ennemi saoudien annonce un cessez-le-feu de façade, tant qu'il continue de mobiliser ses forces et de vouloir imposer une tutelle sur le Yémen, la réalité de l'affrontement ne changera pas. »

Mohammed al-Farrah a insisté : « La direction de notre guerre restera tournée contre l'agression saoudienne, et nos missiles continueront de cibler les installations de l'Arabie saoudite, et nous sommes prêts à faire face à toute agression que lui-même ou ses forces mobilisées commettraient au Yémen. »