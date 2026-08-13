Le Premier ministre irakien : Nous ne permettrons pas que notre sol soit utilisé contre nos voisins

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence officielle irakienne, « Ali Faleh az-Zeidi », Premier ministre et commandant en chef des forces armées du pays, lors d'une visite nocturne au centre des opérations du commandement de la défense aérienne de son pays, a souligné la nécessité de protéger la souveraineté et la sécurité nationale de l'Irak.

Az-Zeidi a déclaré : « Le ciel et la souveraineté de l'Irak sont des symboles, et nous ne permettrons pas que l'espace aérien du pays soit violé ou que sa sécurité soit compromise par quelque partie que ce soit. »

Il a ajouté que l'Irak, tout en s'efforçant de protéger sa sécurité nationale et sa souveraineté, ne permettra pas que son sol ou son espace aérien deviennent un point de départ pour des attaques contre les pays voisins.

Le commandant en chef des forces armées irakiennes a souligné que le rôle de ce pays contribue au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région, et que les forces armées irakiennes sont un rempart solide pour la protection du pays, de sa souveraineté et de sa décision nationale.

En conclusion, az-Zeidi a déclaré : « La défense aérienne est le bouclier du ciel irakien et la première ligne de défense de sa souveraineté, et la création de forces armées compétentes est l'un des piliers fondamentaux de la consolidation de la souveraineté de l'Irak et du renforcement de la capacité du pays à prendre des décisions politiques et militaires indépendantes. »