La résistance libanaise, « un rempart infranchissable » face aux projets américano-sionistes

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le mouvement Ansarallah du Yémen a salué le rôle stratégique du Hezbollah libanais durant la guerre de 33 jours, affirmant que la résistance libanaise constitue « un rempart solide et infranchissable » pour défendre le peuple, la souveraineté et l’indépendance du Liban face aux ambitions et aux complots américano-sionistes.

Selon Al-Masirah, le bureau politique d’Ansarallah a adressé un message de félicitations à Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah, à l’occasion du 20e anniversaire de la victoire de la résistance islamique libanaise lors de la guerre de 33 jours.

Dans ce message, Ansarallah a souligné le rôle déterminant du Hezbollah dans l’échec des projets américano-sionistes, rappelant qu’en 2006, l’ennemi sioniste avait lancé une offensive contre le Liban sans parvenir à atteindre ses objectifs politiques et militaires.

Le mouvement yéménite a estimé que les 33 jours de résistance et de confrontation avaient constitué une page importante de l’histoire du Liban. Selon le communiqué, la résistance libanaise, grâce à sa fermeté, à sa persévérance et au soutien populaire, avait réussi à établir un nouvel équilibre stratégique de dissuasion face à l’ennemi.

Ansarallah a également affirmé que le Hezbollah avait, à travers ses victoires et ses sacrifices, présenté un modèle de dignité et de résistance pour les peuples arabes et musulmans ainsi que pour tous les peuples épris de liberté.

Le communiqué souligne par ailleurs que cette victoire stratégique avait contribué à mettre fin aux projets hégémoniques américano-sionistes, notamment au projet connu sous le nom de « Nouveau Moyen-Orient ».

Le bureau politique d’Ansarallah a également rendu hommage au rôle de Sayyed Hassan Nasrallah, présenté comme un défenseur des opprimés, notamment du peuple palestinien, ainsi qu’un soutien au peuple yéménite face aux puissances considérées comme oppressives et hégémoniques.

Selon le communiqué, les attaques menées contre le Liban et la résistance islamique en 2006 et 2023 seraient liées à la position du Hezbollah en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à la liberté, à l’indépendance et à la dignité.

Ansarallah a ainsi réaffirmé que le Hezbollah représente, selon lui, « un rempart solide et infranchissable » pour défendre le peuple, la souveraineté et l’indépendance du Liban face aux ambitions et aux projets américano-sionistes.

De son côté, Cheikh Naïm Qassem avait déclaré, lors de son discours prononcé à l’occasion du 20e anniversaire de la victoire du Liban dans la guerre de 33 jours, que l’un des résultats de la bataille « Ouli al-Bas » était l’accord du 27 novembre 2024. Il avait souligné que cet accord demeurait en vigueur et devait être respecté.

Le secrétaire général du Hezbollah avait également reproché au gouvernement libanais de se concentrer sur la question des armes de la résistance plutôt que sur les violations des engagements de l’ennemi.

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