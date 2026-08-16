Avertissement sévère d’un membre du Conseil politique suprême du Yémen à Riyad

Selon l’agence ABNA citant Al-Masirah, Abdelaziz ben Habtour, membre du Conseil politique suprême du Yémen, mettant en garde contre la poursuite des manœuvres militaires et les tentatives d’imposer de nouvelles équations dans le pays, a déclaré que toute action dans cette direction sera confrontée à une réaction nécessaire pour protéger le Yémen, sa sécurité et sa souveraineté.

Ben Habtour, évoquant la poursuite des manœuvres de l’Arabie saoudite, a qualifié ces mesures de partie d’un processus d’escalade et a déclaré : « Auparavant, des pressions économiques et politiques ainsi qu’un blocus sévère avaient déjà été imposés au Yémen ; ce qui montre que l’option de l’escalade reste sur la table. »

Il a également mis en garde contre les tentatives de transférer le conflit à l’intérieur du Yémen par le biais de forces et de groupes locaux et a souligné : « L’utilisation de ces outils ne dégagera pas l’Arabie saoudite de sa responsabilité quant aux conséquences de telles actions. »

Le membre du Conseil politique suprême du Yémen a précisé : « On ne peut pas accepter que les terres du Yémen deviennent un terrain ouvert aux affrontements et aux confrontations, alors que le territoire et les intérêts de l’Arabie saoudite resteraient à l’abri des conséquences de cette confrontation. »