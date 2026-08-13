Responsable iranien : Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert / Les navires circulent sous la gestion de l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, un responsable politico-sécuritaire iranien, dont le nom n'a pas été mentionné, a déclaré à la chaîne Al-Mayadeen : « Le détroit d'Ormuz n'a pas été ouvert, et l'Iran n'a apporté aucun changement, même sous forme d'ajustement, à sa politique dans ce passage. »

Cette source a averti que tout navire qui ne respecte pas les règles et mesures établies par l'Iran dans le détroit d'Ormuz sera confronté à des avertissements et à des mesures appropriées.

Le responsable iranien a en outre déclaré que les grands navires ne sont pas en mesure de traverser cette voie d'eau en raison des dangers existant dans le détroit d'Ormuz.

Il a ajouté : « Si un navire commet une erreur en raison du non-respect des mesures et règles de l'Iran, il pourrait être confronté à des problèmes techniques ou à des risques liés à la sécurité. »

Ce responsable a conclu en déclarant : « Notre insistance répétée et ferme est que le détroit d'Ormuz est sous la supervision et la gestion de l'Iran. »