Reuters : Des responsables du Hamas ont participé à des réunions avec Kushner et Mladenov

Selon l’agence ABNA citant Al Jazeera, Reuters a déclaré, citant une source diplomatique : Jared Kushner, gendre de Trump, a rencontré au Caire des médiateurs égyptiens, qataris et turcs pour faire avancer le plan de Trump concernant Gaza.

Sur cette base, Reuters a ajouté, citant une source diplomatique : des responsables du Hamas ont participé à certaines réunions de médiateurs au Caire, ainsi qu’à des rencontres avec Kushner et Mladenov (Nikolay Mladenov – envoyé spécial de l’ONU pour le processus de paix en Asie occidentale et président du Conseil de paix pour Gaza).

Par ailleurs, le site Axios a affirmé, citant une source informée : l’objectif de la rencontre de Kushner avec les dirigeants du Hamas en Égypte est de transformer les engagements de ce mouvement en matière de désarmement en mesures pratiques ! Demain lundi, Kushner s’entretiendra avec Netanyahu au sujet des mesures de riposte que (le régime) israélien devrait prendre.

Il avait été annoncé précédemment que Jared Kushner, gendre et envoyé du président américain Donald Trump, rencontrerait des représentants du Hamas en présence de médiateurs égyptiens, turcs et qataris.

Des sources informées avaient affirmé que l’objectif de cette réunion était d’empêcher l’effondrement de l’accord sur Gaza.