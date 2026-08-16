Al-Mayadeen : Des dizaines de navires attendent l'autorisation de l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse ABNA, le correspondant d'Al-Mayadeen, présent dans le détroit d'Ormuz, a indiqué que des dizaines de navires et de pétroliers se trouvent au cœur du détroit d'Ormuz et attendent d'obtenir l'autorisation de traversée de la part de la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

Il a déclaré : « Selon les négociations en cours entre l'Iran et Oman, la voie du sud sera supprimée. Tous les pétroliers doivent se coordonner avec la marine des Gardiens de la Révolution. La plupart des navires ont utilisé la voie iranienne lors du passage par le détroit d'Ormuz.»

Le Centre britannique des opérations commerciales maritimes a récemment annoncé dans un rapport que seulement 151 navires, à l'entrée ou à la sortie, avaient traversé le détroit d'Ormuz au cours d'une période de sept jours.

Selon ce rapport, depuis le début de l'agression guerrière américaine contre l'Iran le 28 février, 56 rapports ont été enregistrés concernant des dommages causés aux navires dans le détroit d'Ormuz et ses eaux adjacentes. Toutefois, ces statistiques n'incluent pas les deux attaques récentes.

Selon ce rapport, le couloir sud du détroit d'Ormuz, au large des côtes d'Oman, que les États-Unis ont présenté comme un passage temporaire de remplacement, reste la zone de transit la plus dangereuse, car sur les 18 incidents d'attaque par projectiles signalés par le centre depuis le 6 juillet, 16 se sont produits sur cette route.

Un point important concernant les arrangements du détroit d'Ormuz est que, conformément aux déclarations des responsables iraniens, aucun transit pour des navires battant pavillon américain n'a été enregistré. Le type de navires les plus fréquents étaient des pétroliers transportant des produits pétroliers, qui transportent généralement des dérivés du pétrole raffiné.