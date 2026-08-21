Selon l'agence de presse « Abna », le président américain Donald Trump a publié aujourd'hui, vendredi, dans le but de compenser une partie du mécontentement généralisé dans son pays en raison des conséquences de l'agression coûteuse contre l'Iran, un message sur son réseau social Truth Social : « J'ai finalisé aujourd'hui un accord qui réduira considérablement le prix de la viande hachée pour les familles des travailleurs américains. »

Le président américain, qui tente de maintenir les sièges des républicains lors des prochaines élections législatives, a promis : « Comme tout le monde le sait, sous la présidence de Biden, le prix du bœuf a augmenté au rythme le plus rapide, et le cheptel bovin américain a atteint son plus bas niveau à l'ère moderne. Alors que nous nous efforçons de reconstituer les troupeaux et de soutenir les éleveurs, les États-Unis autoriseront dans les 90 prochains jours l'importation jusqu'à 300 000 tonnes de produits nécessaires à la viande hachée, sans droits de douane supplémentaires hors quota. »

Donald Trump a affirmé : « Nous avons obtenu l'engagement que cette viande sera vendue à 25 % de moins que le prix actuel du marché. Cet accord fera baisser les prix pour les Américains et offrira en même temps l'opportunité de reconstituer le grand cheptel bovin américain. »