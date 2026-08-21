Le bureau de Netanyahou : Erdoğan est un « dictateur antisémite »

Selon l'agence de presse « Abna » citant l'agence « Shihab », le bureau de Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, a déclaré à propos des frappes aériennes de ce régime contre la Syrie et de la réaction de la Turquie : « Recep Tayyip Erdoğan cherche à étendre son agression contre Israël à travers la Syrie, et Israël ne le tolérera pas. »

Dans le communiqué du bureau de Netanyahou à ce sujet, il est dit : « La tentative honteuse d'Erdoğan d'intimider les responsables politiques et militaires israéliens n'aura aucun résultat. Israël poursuivra son action ferme contre les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région et contre toute menace pesant sur sa sécurité. »