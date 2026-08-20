Allégation de responsables américains : nous avons créé une voie d’entrée et de sortie du détroit d’Ormuz

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, plusieurs responsables américains ont déclaré au site « Axios » que les forces américaines ont créé une voie pour entrer dans le détroit d’Ormuz et en sortir, afin d’acheminer quotidiennement des millions de barils de pétrole par cette voie.

Selon cette allégation des responsables, « environ 10 millions de barils de pétrole sont acheminés quotidiennement vers le marché de l’énergie, ce qui équivaut à la moitié du volume de pétrole qui transiétait par cette voie avant le début de la guerre ».

Un autre responsable américain a de nouveau affirmé dans un entretien avec Axios que les forces de son pays contrôlent la voie sud du détroit d’Ormuz depuis deux mois, et que le Corps des Gardiens de la Révolution islamique ne pourrait peut-être que causer des perturbations sur cette voie.

Plusieurs autres responsables ont également affirmé dans des entretiens avec ce site que la capacité de l’Iran à surveiller le transit des navires sur la voie sud du détroit d’Ormuz a diminué.

Un responsable américain a poursuivi en affirmant sérieusement que les militaires de son pays ont abattu lundi soir 8 drones iraniens et deux missiles de croisière.

Axios a également rapporté, citant Trump, qu’un volume considérable de pétrole transite par le détroit d’Ormuz.