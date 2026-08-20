Trump affirme avoir lancé de sévères sanctions économiques contre l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, dans sa dernière déclaration contre l’Iran, a affirmé : « Aujourd’hui, j’annonce les opérations économiques les plus dévastatrices contre l’Iran – des mesures qui n’ont été prises contre aucun pays jusqu’à présent. »

Il a affirmé qu’il s’agirait d’une guerre économique et d’un isolement sans précédent contre l’Iran.

Trump a déclaré : « Ce jour sera une opération économique d’importance capitale, comme le jour du débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Trump faisait référence à l’opération de débarquement des forces alliées sur la côte normande le 6 juin 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le président américain, qui n’a jusqu’à présent réussi à concrétiser aucun de ses plans pour la reddition de l’Iran, a déclaré : « Nous avons besoin du soutien de tous nos alliés aux côtés de l’Amérique pour isoler et vaincre la menace iranienne. »

Il a affirmé : « La contrebande de pétrole iranien, les transactions de troc, les échanges de liquide, les bureaux de change, les registres d’immatriculation des sociétés et les sociétés écrans doivent être stoppés. »

Trump a déclaré : « Je déclare aujourd’hui : tout pays qui autorise ses institutions financières, ses entreprises ou ses aéroports à fournir à l’Iran des voies vitales sera confronté à d’énormes conséquences économiques. »

Alors que Trump lui-même, en violation de ses engagements, a à plusieurs reprises entravé les progrès des négociations, il a affirmé : « Les Iraniens n’ont pas saisi l’opportunité, et l’Iran est désormais suspendu à un fil. »