Hezbollah : Le bilan du gouvernement américain est sanglant et criminel

Selon l'agence de presse « Abna » citant « Al-Mayadeen », la Résistance islamique libanaise, le Hezbollah, a publié une déclaration au ton acerbe en réaction à l'acte hostile du Trésor américain imposant de nouvelles sanctions contre ce mouvement.

Dans la déclaration du Hezbollah, il est dit : « L'affirmation du gouvernement américain selon laquelle le Hezbollah est sous le contrôle de la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran est un prétexte pour inscrire à nouveau le Hezbollah sur la liste des sanctions. Cette mesure fait partie de l'ensemble des politiques des administrations américaines visant à cibler, encercler et faire pression sur la résistance, son environnement social et ses partisans. »

Le Hezbollah a ajouté : « Les nouvelles sanctions américaines ont été imposées dans le but de protéger la sécurité de l'ennemi, de consolider l'occupation dans le sud du Liban et d'ouvrir la voie à la mise en œuvre de ses projets expansionnistes. Cette mesure confirme que le gouvernement américain, qui a l'habitude d'utiliser les sanctions pour imposer sa domination, continue de traiter le Liban depuis une position de tutelle. Le gouvernement américain tente d'encercler le peuple libanais, de priver le Liban de ses sources de puissance et de créer des troubles internes. »