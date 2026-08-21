Servir les autres, une source de sécurité le Jour du Jugement

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Dans la culture islamique, servir les autres et s’efforcer de répondre à leurs besoins ne constituent pas seulement un comportement socialement louable, mais aussi un acte d’adoration récompensé dans l’au-delà. Selon un récit rapporté de l’Imam al-Askari (PSL), ceux qui servent les gens sont considérés comme des « garants de sécurité » le Jour du Jugement, tandis que réjouir le cœur d’un croyant est une cause de joie et de soulagement divins dans l’au-delà.