Pete Hegseth : Nous poursuivrons le blocus de l'Iran aussi longtemps que nécessaire

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, « Pete Hegseth », secrétaire à la Défense américain, a affirmé que la marine de son pays est capable de poursuivre le blocus maritime des ports iraniens aussi longtemps que nécessaire.

Il est à noter que les États-Unis ont lancé le premier round du blocus maritime contre l'Iran le 13 avril de cette année, et ce blocus a duré jusqu'au 18 juin. Après la violation de l'accord, Washington a repris le blocus maritime des ports et de la navigation autour de l'Iran à partir du 14 juillet.