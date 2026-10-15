Iran : Mohammad Reza Naqdi affirme que la foi et la cohésion nationale ont déjoué les objectifs de l’ennemi

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Au cours de cette réunion, Mohammad Reza Naqdi a rendu hommage à la mémoire du fondateur de la République islamique, du guide de la Révolution islamique tombé en martyr et des martyrs du pays. Saluant la participation continue de la population aux rassemblements populaires, il a estimé que la résistance des Iraniens, fondée sur leur foi et leur attachement aux idéaux religieux, avait empêché les puissances adverses d’atteindre leurs objectifs.

Selon lui, les adversaires de l’Iran avaient notamment cherché, au cours de la guerre récente, à renverser le système de la République islamique et à créer les conditions d’une division du pays. Il a affirmé que l’évolution des événements dès les premiers jours avait montré que ces objectifs étaient irréalisables et que les capacités militaires de l’adversaire avaient ensuite subi de lourds revers.

La foi et la détermination face aux calculs militaires

Mohammad Reza Naqdi a souligné que la puissance du peuple iranien ne pouvait être évaluée uniquement à l’aune des moyens militaires et des armements. Selon lui, l’adversaire tente d’expliquer ses échecs par des considérations militaires et des insuffisances matérielles, alors que les facteurs déterminants sur le terrain sont la foi profonde, l’esprit de sacrifice et la disponibilité de la population et des combattants à défendre le pays.

Il a également présenté la différence de motivation et de moral entre les forces iraniennes et celles de l’adversaire comme un facteur important dans les affrontements. Les combattants iraniens, a-t-il déclaré, s’inspirent de l’école de pensée de l’Achoura et de figures telles que Hazrat Abolfazl al-Abbas (PSL) et Hazrat Ali Akbar (PSL). Ils considèrent la défense de la patrie et des valeurs religieuses comme un devoir de foi, ce qui renforce leur capacité à résister.

Évoquant les commandants et les combattants de la guerre Iran-Irak, connue en Iran sous le nom de Défense sacrée, il a rappelé que l’histoire de cette période regorgeait d’exemples de responsables ayant participé aux combats sans rechercher d’intérêts personnels ou matériels. Selon lui, leur seul objectif était d’accomplir leur devoir religieux, laissant aux générations futures un héritage de sincérité, de courage et de dévouement.

Sincérité et sens des responsabilités : l’héritage de la culture bassidjie

Dans une autre partie de son intervention, le général Naqdi a relaté un souvenir de la période de la Défense sacrée concernant l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Selon le récit d’un commandant de l’époque qu’il a rapporté, celui-ci aurait rendu son uniforme de bassidji après la fin de la guerre afin qu’un autre combattant puisse l’utiliser. Il aurait également remboursé une somme qu’il estimait éventuellement devoir au titre de l’utilisation de biens publics.

Mohammad Reza Naqdi a présenté ce comportement comme une illustration de l’attachement à la culture bassidjie et du souci de préserver les droits collectifs. Il a ajouté que de tels exemples de simplicité de vie, d’intégrité et de responsabilité chez les commandants avaient contribué à renforcer la confiance et la motivation des combattants. À ses yeux, les valeurs révolutionnaires doivent se traduire concrètement dans les comportements et les actes.

La résistance iranienne et ses répercussions internationales

Le conseiller principal du commandant en chef des Gardiens de la révolution a ensuite évoqué les conséquences internationales des événements récents. Il a affirmé que la résistance du peuple iranien ne se limitait pas aux frontières du pays et qu’elle avait trouvé un écho dans l’opinion publique mondiale, attirant l’attention de différents peuples sur ce qu’il a présenté comme un modèle de résistance et de quête d’indépendance.

Faisant référence aux oppositions aux politiques des États-Unis et du régime sioniste, il a estimé que les événements récents démontraient que les politiques fondées sur la domination et la pression rencontraient des résistances sur la scène internationale. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, la résistance du peuple iranien avait acquis une place importante.

Pour expliquer les racines historiques de cet esprit de résistance, Mohammad Reza Naqdi a cité les luttes de Mirza Kuchak Khan Jangali, les faits d’armes de la période de la Défense sacrée et les sacrifices consentis lors des événements récents. Il a notamment évoqué les combattants et les personnels soignants qui, selon lui, ont accompli leurs missions avec dévouement et sens des responsabilités.

Les pressions économiques, nouvel instrument pour affaiblir la volonté nationale

Dans la dernière partie de son discours, le général Naqdi a salué la participation régulière de la population aux rassemblements en faveur des idéaux de la République islamique. Selon lui, cette mobilisation témoigne de l’attachement des Iraniens à des valeurs et à des objectifs pour lesquels de lourds sacrifices ont été consentis.

Évoquant la situation militaire régionale et les calculs de l’adversaire concernant une éventuelle extension des affrontements, il a déclaré que les coûts élevés et les conséquences imprévisibles des opérations militaires limitaient sa marge de décision. Il a estimé que l’adversaire cherchait donc à influencer la situation intérieure de l’Iran au moyen de pressions économiques et politiques.

Mohammad Reza Naqdi a décrit les sanctions et les difficultés liées aux conditions de vie comme des éléments de cette stratégie. Selon lui, l’adversaire espère que l’aggravation des difficultés quotidiennes affaiblira la cohésion sociale et la volonté nationale. Il a toutefois affirmé que l’expérience de la résistance iranienne montrait que ces calculs échoueraient grâce à la vigilance et à la solidarité de la population.

En conclusion, il a insisté sur la nécessité de préserver l’unité, de renforcer l’esprit de résistance et de maintenir une participation consciente de la population dans les différents domaines de la vie nationale. Il a affirmé que le peuple iranien poursuivrait sa défense de l’indépendance, de la dignité et des idéaux du pays en s’appuyant sur sa foi et sa cohésion.

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