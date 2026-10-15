États-Unis : l’enquête visant Ilhan Omar s’intensifie, avec la déchéance de nationalité en ligne de mire

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le Wall Street Journal, une enquête fédérale est en cours et porte notamment sur le dossier d’immigration d’Ilhan Omar, ainsi que sur de possibles déclarations inexactes concernant sa date de naissance et les antécédents de son père.

Dans le cadre de ces investigations, des agents fédéraux ont perquisitionné lundi le domicile d’Ilhan Omar à Washington. Son téléphone portable a également été saisi. Par ailleurs, plus de douze citations à comparaître ont été émises par un grand jury, dont certaines visant des membres de sa famille.

Arrivée aux États-Unis en 1995 en tant que réfugiée originaire de Somalie, Ilhan Omar a obtenu la nationalité américaine en 2000. Elle rejette les accusations portées contre elle et dénonce une enquête à motivation politique.

Malgré l’intensification des investigations, aucune décision de déchéance de nationalité n’a été prononcée à ce jour. Les allégations concernant d’éventuelles irrégularités dans son dossier d’immigration n’ont pas non plus été établies devant un tribunal.

Ilhan Omar, élue démocrate musulmane au Congrès américain, est une figure connue pour ses positions opposées au régime sioniste et à Donald Trump. Ses prises de position contre les politiques américaines et contre le président Trump ont suscité à plusieurs reprises de nombreuses réactions.

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