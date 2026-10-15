Pakistan : à Multan, le chef du Conseil des oulémas chiites appelle à préserver l’unité nationale et la fraternité interconfessionnelle

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :Le cheikh Shabir Hassan Maisami, secrétaire général du Conseil des oulémas chiites du Pakistan, s’exprimait lors de la conférence « Tahaffuz-e-Khatm-e-Nabuwat » (préservation du sceau de la prophétie), organisée par le Conseil national de l’unité du Pakistan dans la ville de Multan.

Évoquant la place de la clôture de la prophétie dans la doctrine islamique ainsi que l’événement de Ghadir Khumm, il a déclaré que cette question était clairement établie et profondément ancrée dans la société pakistanaise. Il a ajouté que l’annonce de la wilaya de l’imam Ali, Commandeur des croyants, lors de Ghadir Khumm, précise la place de l’imamat après la fin de la prophétie.

Le secrétaire général a ensuite évoqué le martyre du guide de la Révolution islamique, le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Selon lui, cet événement a favorisé un rapprochement plus large au sein de la communauté musulmane. Il a souligné que différentes catégories de la société partagent le souvenir et le deuil du défunt et manifestent plus que jamais leur détermination à soutenir les opprimés.

Concernant la situation intérieure du Pakistan, le cheikh Maisami a insisté sur la nécessité de préserver l’unité et la solidarité nationales. Il a affirmé que personne ne serait autorisé à porter atteinte à l’esprit d’union et de concorde dans le pays ni à entreprendre des actions susceptibles d’affaiblir cette cohésion.

Il a rappelé que le Pakistan était le fruit des sacrifices et du dévouement de la population et de ses ancêtres. À ce titre, a-t-il précisé, la préservation de la sécurité, le renforcement de la stabilité et la défense de l’unité nationale constituent une responsabilité commune à toutes les composantes de la société, ainsi qu’aux différents courants intellectuels et religieux.

Le responsable religieux a également appelé à consolider le rapprochement entre les différentes confessions et sensibilités. Il a plaidé pour le renforcement de la fraternité, le rejet des initiatives visant à attiser les divisions et le développement de la coopération mutuelle afin de préserver la cohésion sociale.

Il a souligné que toutes les écoles de pensée et traditions religieuses devaient jouer un rôle actif et responsable dans la défense de la stabilité, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du Pakistan.

En conclusion, le cheikh Shabir Hassan Maisami a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs de la conférence consacrée à la préservation du sceau de la prophétie, en particulier à la Jamiat Ulema-e-Pakistan. Il a estimé que de telles rencontres méritaient d’être saluées, car elles peuvent contribuer de manière significative au renforcement de l’unité de la communauté musulmane, à l’élargissement de la solidarité entre les musulmans et à la consolidation des relations entre les différents courants religieux.

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