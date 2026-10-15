Afghanistan : 2,6 millions de filles privées d’enseignement secondaire, cinq ans après la fermeture des écoles

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’Afghanistan demeure le seul pays au monde où l’enseignement secondaire et supérieur est, dans les faits, fermé aux filles et aux femmes. Depuis septembre 2021, les filles ne sont plus autorisées à poursuivre officiellement leurs études au-delà de la sixième année. En décembre 2022, les femmes ont également été interdites d’accès aux universités.

Selon l’UNICEF, plus de 2,6 millions de filles ont ainsi perdu la possibilité d’accéder à l’enseignement secondaire au cours des cinq dernières années. Ce chiffre continue d’augmenter à mesure que de nouvelles générations atteignent l’âge de la scolarisation.

Cinq années qui correspondent à toute l’adolescence d’une fille

Dans un nouveau récit consacré à cette situation, l’UNICEF met en lumière le parcours de plusieurs filles dont la vie a été bouleversée par l’interdiction de l’éducation.

Shafiqa avait 10 ans lorsque les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2021. Elle venait de terminer la sixième année, mais n’a plus été autorisée à accéder au niveau scolaire suivant.

Elle a tenté de poursuivre son apprentissage en suivant des cours de couture et d’informatique. Cependant, à mesure que les restrictions se sont étendues, ses possibilités de formation se sont progressivement réduites. Aujourd’hui, pour de nombreuses filles de son âge, le quotidien se déroule essentiellement à la maison, loin de l’école, de leurs amies et des enseignants qui faisaient partie de leur vie d’adolescentes.

L’UNICEF fait état d’une augmentation de l’isolement, du désespoir et des difficultés psychologiques chez les filles privées d’école depuis plusieurs années.

Le rêve de devenir sage-femme, bloqué par la fermeture des écoles

Dans son rapport, l’UNICEF évoque également Rabia, âgée de 14 ans, dont le rêve semble s’éloigner chaque année davantage.

Après avoir terminé la sixième année en 2024, elle n’a pas pu retourner à l’école. Elle souhaitait devenir sage-femme pour aider les femmes, mais la prolongation de son confinement à domicile a également affecté son état psychologique.

Son histoire n’est pas un cas isolé. Derrière chaque année supplémentaire d’interdiction se trouvent des milliers d’autres filles qui auraient pu devenir médecins, infirmières, sages-femmes, enseignantes ou spécialistes et contribuer à l’avenir de l’Afghanistan.

Des salles de classe vides aux hôpitaux en manque de personnel

Les conséquences de l’interdiction dépassent désormais largement le cadre scolaire.

Une analyse de l’UNICEF publiée en 2026 avertit que, si les restrictions persistent, l’Afghanistan pourrait perdre d’ici 2030 environ 20 000 enseignantes et 5 400 professionnelles de santé.

La situation est d’autant plus préoccupante que, dans certaines parties de la société afghane, les femmes ont besoin de professionnelles de santé pour accéder aux soins. La diminution du nombre de médecins, de sages-femmes et d’autres soignantes ne concerne donc pas uniquement l’emploi féminin : elle risque aussi de limiter directement l’accès des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants aux services médicaux.

L’UNICEF décrit une double crise : d’un côté, des professionnelles expérimentées quittent progressivement le système ; de l’autre, les filles qui auraient dû leur succéder ne sont pas autorisées à poursuivre leurs études.

Chaque année de retard menace une nouvelle génération

Selon les estimations de l’organisation, la poursuite des restrictions visant l’éducation et l’emploi des femmes coûte au moins 84 millions de dollars par an à l’économie afghane. Ces pertes devraient s’accumuler au cours des prochaines années.

Mais le coût humain de cette situation ne peut être mesuré uniquement en termes financiers.

Chaque année de fermeture des écoles secondaires prive une nouvelle génération de filles de son parcours scolaire. Avec le temps, leur retour à l’éducation devient plus difficile, et certaines risquent de ne jamais retrouver les bancs de l’école.

L’UNICEF souligne que l’école ne constitue pas seulement un lieu d’apprentissage pour les filles : elle peut également les protéger contre les mariages précoces, le travail des enfants, les violences et les abus.

L’organisation appelle une nouvelle fois à la réouverture immédiate de l’enseignement secondaire et supérieur aux filles et aux femmes. Elle avertit que le maintien de la situation actuelle compromet l’avenir de toute une génération et affaiblit simultanément les ressources humaines de l’Afghanistan dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’économie.

Cinq ans après la fermeture des écoles, l’enjeu ne se limite plus aux 2,6 millions de places laissées vacantes dans les salles de classe. L’Afghanistan risque de perdre les futures enseignantes qui auraient formé les prochaines générations, les sages-femmes qui auraient accompagné les accouchements et les médecins qui auraient travaillé dans les hôpitaux de demain.

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