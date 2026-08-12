Le récit de l’Imam Sajjad sur la dévotion incomparable de l’Imam Hassan al-Mojtaba

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L’Imam Sajjad, évoquant la vie spirituelle de son oncle, l’Imam Hassan al-Mojtaba, le présente comme l’un des hommes les plus dévoués et les plus vertueux de son époque. Selon son témoignage, l’Imam Hassan accomplissait le pèlerinage à pied et pieds nus. À la pensée de la mort, de la tombe, de la Résurrection, du Sirat et du jugement divin, ses yeux se remplissaient de larmes et, lorsqu’il entendait évoquer l’Enfer pendant la prière, son corps était saisi d’un profond tremblement par crainte de Dieu.