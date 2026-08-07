La foi en Dieu, fondement du gouvernement islamique selon les enseignements du Guide de la Révolution islamique

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Guide de la Révolution islamique a affirmé que le principal indicateur du gouvernement islamique réside dans l’instauration de la foi : la foi en Dieu, la foi dans les enseignements des prophètes et le cheminement sur la voie droite présentée par les messagers divins à l’humanité.

Lors de son discours prononcé devant les pèlerins et les habitants du sanctuaire de l’Imam Reza à Machhad, le premier jour de l’année iranienne 1389, correspondant au premier avril deux mille dix, il a expliqué que l’envoi des prophètes divins tout au long de l’histoire avait pour objectif premier de guider les êtres humains et de créer des sociétés fondées sur les valeurs religieuses et divines.

Le Guide de la Révolution islamique s’est appuyé sur les versets du Saint Coran pour expliquer cette mission fondamentale. Citant la sourate Al-Fath, il a rappelé le verset : « Nous t’avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, afin que vous croyiez en Dieu et en Son Messager, que vous le souteniez et l’honoriez, et que vous glorifiiez Dieu matin et soir ».

Selon lui, ce verset montre que la finalité de la mission prophétique est d’établir un lien profond entre l’être humain et Dieu, ainsi que de guider les sociétés humaines vers les enseignements révélés.

Il a également évoqué la sourate Al-Ahzab, notamment les versets quarante-cinq et quarante-six, dans lesquels Dieu présente le Prophète comme témoin, annonciateur, avertisseur et appelant vers Lui avec Sa permission, ainsi que comme une lumière éclairante pour l’humanité.

Le Guide de la Révolution islamique a expliqué que la mission du Prophète ne se limite pas à transmettre des règles religieuses, mais consiste essentiellement à inviter les hommes à se tourner vers Dieu et à suivre la voie divine permettant d’atteindre le bonheur dans la vie terrestre et dans l’au-delà.

Il a souligné que la différence fondamentale entre une société islamique et les autres sociétés humaines repose avant tout sur la question de la foi : la foi en Dieu, la foi dans l’invisible et la croyance en la voie que Dieu a destinée au bonheur de l’être humain.

Selon cette vision, la foi représente la base de la construction d’une société islamique et le moteur de l’engagement individuel et collectif. Elle constitue également le fondement spirituel permettant à une communauté de préserver ses valeurs et son identité religieuse.

Les références coraniques citées dans ce discours comprennent notamment les versets huit et neuf de la sourate Al-Fath, ainsi que les versets quarante-cinq et quarante-six de la sourate Al-Ahzab, qui mettent l’accent sur la mission divine du Prophète et l’appel de l’humanité vers Dieu.

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