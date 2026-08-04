Cérémonies de deuil de l'Arbaïn de Hussein au sanctuaire de Sa Sainteté Fatima Masouma (que la paix soit sur elle)

Aujourd'hui, mercredi (4 août 2026), coïncidant avec l'Arbaïn de Hussein, les habitants de Qom, en cortèges de deuil, se sont rendus au sanctuaire de Sa Sainteté Fatima Masouma (que la paix soit sur elle) pour présenter leurs condoléances à la noble dame de la famille du Prophète (Karimah Ahl al-Bayt – que la paix soit sur elle) pour le martyre du Seigneur et Maître des martyrs (l'Imam Hussein).