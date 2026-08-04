Suite des allégations du CENTCOM concernant le blocus maritime de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, le Commandement central des forces armées américaines (CENTCOM) a affirmé aujourd'hui, mardi, dans un message, avoir modifié à ce jour la route de 44 navires commerciaux dans le cadre du plan dit de « blocus maritime ».

Cet organisme, poursuivant ses allégations dans le but de renforcer le moral de ses militaires face aux forces de défense iraniennes, a affirmé : « Depuis la reprise du blocus contre l'Iran, nous avons modifié la route de 44 navires commerciaux, mis hors service 2 navires et inspecté 2 autres navires. Nous continuons d'appliquer le blocus maritime contre l'Iran avec une grande précision ! »

Cet organisme avait déjà formulé des allégations similaires auparavant.