Cheikh Naïm Kassem : Les négociations avec Tel-Aviv n'apportent au Liban que honte et humiliation.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Ahd, la cérémonie de l'Arbaïn de Hussein a débuté dans la ville de Baalbek avec le discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Cheikh Naïm Kassem.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré : « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une agression israélo-américaine qui vise nous, l'Iran, Gaza, le Yémen et toute la région ; une agression qui a pour but d'éteindre la flamme de la résistance, de coloniser la région et de faire d'Israël le supplétif de cette puissance américaine tyrannique. En septembre 2024, l'objectif (de l'agression sioniste) au Liban était la destruction de la résistance. Ils ont commencé par l'assassinat de notre cher leader et sayyid, le sayyid Hassan Nasrallah, et des commandants martyrs, puis ils ont mené l'opération des bipeurs et des attaques contre nos capacités ; une campagne impitoyable pour mettre fin à la résistance. Ce qui a arrêté cette agression, c'est l'accord entre l'Iran et l'Amérique, car Téhéran avait fait de l'arrêt de l'agression une condition fondamentale (le mémorandum d'Islamabad). L'Amérique a accepté (ce mémorandum) ; sans ce mémorandum, ce cessez-le-feu n'aurait jamais été réalisé. Pourquoi, lorsque Trump est revenu au pouvoir, Israël n'a-t-il pas agressé l'Iran ? Parce que Trump continue d'écarter le mémorandum et les exigences de l'Iran. Nous considérons aujourd'hui que toutes les négociations directes n'ont apporté au Liban que honte, humiliation, désespoir et concessions successives. En effet, quel résultat tous les rounds de négociations ont-ils apporté au Liban ? Pendant ce temps, Israël a tout gagné. Israël a obtenu des succès politiques ; mais tant que la résistance, le peuple et ses citoyens nobles resteront debout, il n'obtiendra aucun résultat sur le terrain. Les responsables libanais, au lieu de (servir les intérêts nationaux), ont aidé Israël. Je vous le dis clairement : avec cette dynamique, l'autorité politique (à Beyrouth) n'obtiendra aucun résultat pour le Liban et ne réussira pas non plus à faciliter les objectifs de l'Amérique. »