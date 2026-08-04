Khodjastepour : Le nœud du blocus maritime sera dénoué par des moyens militaires

ABNA : Alireza Khodjastepour, vice-président de la Société islamique des ingénieurs, a analysé dans un entretien le comportement récent du président américain et a souligné qu'aucun crime n'est improbable de la part de l'ennemi, mais que l'ennemi craint la réponse des forces armées iraniennes.

Cet activiste politique a ensuite indiqué que les raisons des reculades de Trump par rapport à ses positions sont doubles : il sait que la réponse des forces armées sera très dure et efficace, et il veut également utiliser cet outil à la table des négociations contre nos diplomates pour nous effrayer.

Khodjastepour a ensuite souligné : « Chaque fois que les marchés mondiaux s'ouvrent, Trump revient sur sa décision, puis il nous menace à nouveau. »

Il a insisté : « Nous devons sortir de ce cycle, changer les calculs de l'ennemi et poursuivre la guerre selon nos propres calculs. »

Le vice-président de la Société islamique des ingénieurs a également ajouté : « La hausse du prix du pétrole entraîne une hausse du prix de l'essence en Amérique, et cette question montre l'importance de la fermeture du détroit d'Ormuz. »

Khodjastepour, en insistant sur la nécessité de mener une opération militaire pour faire face au blocus maritime américain, a déclaré : « La voie pour affronter l'ennemi est la résistance et la ténacité du peuple et des responsables. »