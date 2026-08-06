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Trump annonce de longues peines de prison pour les journalistes américains lanceurs d'alerte

6 août 2026 - 20:36
Code d'info: 1849504
Source: ABNA
Trump annonce de longues peines de prison pour les journalistes américains lanceurs d'alerte

Donald Trump, visiblement en colère contre les révélations des médias américains concernant la pénurie d'armements et de missiles dans son pays, a annoncé qu'il imposerait de longues peines de prison pour ces « déclarations traîtresses ».

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le président américain Donald Trump a affirmé dans ses dernières déclarations que les États-Unis disposent d'énormes réserves de munitions, en particulier de certains types.

Ces déclarations de Trump font suite aux révélations de certains grands médias américains qui ont rapporté une pénurie ou l'absence de certains missiles offensifs et intercepteurs dans l'arsenal américain en raison de la guerre contre l'Iran, et ont qualifié cela de crise sécuritaire.

Trump, sans mentionner le temps nécessaire à la production de nombreux missiles américains, y compris les missiles intercepteurs TAD et Patriot, a affirmé que de grandes quantités de munitions ont été produites et envoyées aux États-Unis en fonction des besoins.

Le président américain a ajouté que les entreprises de défense travaillent à la création du plus grand nombre d'usines et d'installations de production de l'histoire du pays.

Ignorant le principe de la liberté d'expression, il a déclaré sans détour que Washington a déjà commencé à poursuivre les lanceurs d'alerte qui publient des « déclarations traîtresses », et nous tenterons d'appliquer contre eux de longues peines d'emprisonnement.

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