CBS : Aucune nouvelle négociation avec l'Iran n'est prévue

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne de télévision CBS a également démenti, citant des responsables américains, l'affirmation de Donald Trump, président des États-Unis, concernant des consultations entre Washington et Téhéran.

Selon ce média, des responsables américains ont déclaré que, malgré les affirmations de Trump, aucune nouvelle négociation avec l'Iran n'est prévue. Les contacts se poursuivent par l'intermédiaire de facilitateurs.

Cela survient alors que des sources pakistanaises avaient auparavant indiqué à l'agence Anadolu qu'aucun « moment ou lieu » n'avait encore été finalisé pour la reprise des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis.

D'un autre côté, Esmaïl Baghaee, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, concernant la finalisation des consultations avec Oman, a déclaré : « Pour éviter toute ambiguïté, je dois dire que nous n'avons actuellement pas de négociations avec l'Amérique ; les négociations sont avec Oman ; il s'agit d'un accord sur une voie qui assure la sécurité de la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Notre effort est de déterminer, dès que possible, en consultation et en coopération avec Oman, une voie qui sera à caractère temporaire et sur la base de laquelle nous pourrons assurer la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Ces négociations sont bilatérales, entre les deux États riverains. L'accent des négociations avec Oman portera sur le détroit d'Ormuz, et pour les questions qui concernent l'Iran et l'Amérique, nous verrons dans les étapes ultérieures dans quelle direction les circonstances évolueront. »