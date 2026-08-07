Ghalibaf : La diplomatie de mise en scène des États-Unis est une stratégie vouée à l’échec

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le président du Parlement de la République islamique d’Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, a réagi aux récentes déclarations des responsables américains en les qualifiant de « diplomatie de mise en scène » répétitive et inefficace.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a ironisé sur les prises de position de Washington en écrivant : « Une grande attaque est en préparation... Attendez... Finalement, ils veulent négocier. »

Selon Mohammad Baqer Ghalibaf, ce type de discours ne constitue rien d’autre qu’une stratégie répétitive reposant sur l’intimidation, des promesses non tenues et la diffusion de fausses informations afin d’exercer une pression dans le cadre des négociations.

Le président du Parlement iranien a affirmé que cette approche avait déjà échoué et qu’elle ne permettrait pas d’obtenir les résultats recherchés.

Il a enfin appelé les responsables américains à reconnaître les réalités et à respecter leurs engagements, soulignant que la République islamique d’Iran n’avait pas besoin de nouvelles démonstrations politiques ou médiatiques.

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