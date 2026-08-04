Netanyahou : Je suis en désaccord avec Trump au sujet du Hamas

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, a affirmé aujourd'hui, lundi, dans un discours : « Gaza ne sera pas reconstruite tant que le Hamas et toutes les armes qui s'y trouvent ne seront pas détruits et que l'extrémisme ne sera pas arrêté. »

Le Premier ministre du régime sioniste a déclaré à ce sujet : « Je veux que notre alliance avec les États-Unis se poursuive, mais je veux aussi être indépendant en ce qui concerne nos armements. Je suis en désaccord avec le président Trump au sujet du Hamas ; je ne crois pas que si nous reconstruisons Gaza, sa nature changera. »

Cela survient alors que l'agression du régime sioniste contre le peuple opprimé et sans défense de Gaza, sur ordre direct de Netanyahou, a déjà fait des dizaines de milliers de martyrs.