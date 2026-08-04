Yémen : Nous avons visé une cible sensible de l'ennemi saoudien à « Najran »

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, le général de brigade Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré aujourd'hui, mardi : « En réponse à la violation de l'espace aérien de „Saada“ et „Hajjah“ par des drones de l'ennemi saoudien, nous avons visé une cible sensible de cet ennemi à l'aéroport de „Najran“ à l'aide d'un drone ; cette frappe était précise. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a ajouté à ce sujet : « Nous soulignons à l'ennemi saoudien que toute violation de notre espace aérien ne restera pas sans réponse ni impunie. »