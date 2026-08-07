Opération d’Ansarallah contre des positions saoudiennes : Riyad tente de garder secrète l’ampleur des pertes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La chaîne Al Mayadeen, citant des sources au sein du gouvernement de Sanaa, a rapporté que les autorités saoudiennes avaient donné des instructions strictes afin de maintenir confidentielles les informations relatives aux pertes enregistrées lors de la récente opération des forces armées yéménites.

Selon ces sources, cette décision aurait pour objectif de préserver le moral affaibli des forces militaires saoudiennes après l’opération.

Une source militaire de haut rang citée par Al Mayadeen a déclaré que l’attaque contre les positions de rassemblement des forces saoudiennes avait été menée après une surveillance précise des mouvements militaires.

Selon cette source, la collecte d’informations détaillées aurait permis aux forces yéménites de mener une opération caractérisée par une grande précision et une forte capacité de ciblage contre les objectifs identifiés.

Par ailleurs, une source informée citée par la chaîne Al Masirah a indiqué que l’opération récente des forces armées yéménites avait visé des centres de commandement responsables de l’organisation et du déploiement des forces saoudiennes dans plusieurs zones frontalières avec le Yémen, notamment Al-Rouik, Al-Abr et Al-Thaniya.

Cette source a affirmé que plusieurs officiers saoudiens chargés de superviser ces dispositifs militaires avaient été tués ou blessés lors de l’opération.

De son côté, le ministère de la Défense du gouvernement yéménite démissionnaire soutenu par l’Arabie saoudite a déclaré que les attaques attribuées aux forces yéménites ne resteraient pas sans réponse, affirmant qu’une réaction aurait lieu au moment et au lieu appropriés.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Saree, avait annoncé auparavant que plusieurs positions militaires situées dans les zones d’Al-Rouik, Al-Abr et Al-Thaniya ainsi que des bases appartenant à des unités militaires appelées « première brigade » et « troisième brigade d’alerte » avaient été ciblées par un grand nombre de missiles balistiques et de drones.

Selon le général Yahya Saree, cette opération aurait entraîné la mort ou les blessures de centaines de membres des forces soutenues par l’Arabie saoudite.

Il a également affirmé que plusieurs installations militaires, dépôts d’armes, centres de rassemblement de forces et véhicules militaires dans la région d’Al-Wadiyah, à l’est du Yémen, avaient été détruits.

Dans son communiqué, les forces armées yéménites ont adressé un avertissement à l’Arabie saoudite, affirmant que toute nouvelle action militaire entraînerait une réponse réciproque.

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