Selon l'agence de presse ABNA, Donald Trump, le président des États-Unis, en publiant un message sur son réseau social « Truth Social », a exprimé sa colère face à la victoire d'Abdel al-Sayid aux primaires démocrates dans l'État du Michigan.

La colère de Trump face à la victoire du candidat pro-palestinien dans le Michigan

Le président des États-Unis a écrit dans ce message avec colère : Bonne nouvelle pour le Parti républicain. Al-Sayid, un communiste perdant qui déteste les Juifs et Israël, bat le favori dans la course contre les socialistes.

Donald Trump, qui considère les résultats des sondages publiés par diverses sources comme étant contre lui, a poursuivi : On ne s'attendait pas à ce qu'il performe aussi bien. Maintenant, les politiques folles des démocrates ne feront qu'empirer !

Abdurrahman al-Sayid a remporté la primaire démocrate pour le siège de sénateur des États-Unis dans l'État du Michigan.

La chaîne NBC a rapporté qu'il a réussi à battre son rival malgré les dizaines de millions de dollars dépensés dans la campagne électorale par des groupes soutenant le régime sioniste.

Selon ce rapport, le résultat des élections d'hier mardi a été un coup dur pour le lobby sioniste aux États-Unis, connu sous le nom d'AIPAC. Ce lobby, qui a dirigé les efforts pour faire échouer Abdurrahman al-Sayid, le candidat pro-palestinien, a dépensé plus de 30 millions de dollars pour soutenir sa rivale, Haley Stevens, membre du Congrès américain.

Abdurrahman al-Sayid affrontera lors des élections de novembre Mike Rogers, ancien membre du Congrès américain du Parti républicain. Cette course est considérée comme l'une des rares batailles décisives pour le Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre et pourrait déterminer quel parti contrôlera le Sénat jusqu'à la fin du mandat présidentiel de Donald Trump.

En cas de victoire d'Abdurrahman al-Sayid, qui est d'origine égyptienne, lors des élections de novembre, il deviendra le premier sénateur musulman de l'histoire des États-Unis.