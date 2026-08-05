Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne NBC a rapporté que le nombre d'États américains ayant été ciblés par des attaques cybernétiques coordonnées contre les installations d'eau et d'assainissement est passé à 12.

Les médias avaient auparavant souligné qu'en juillet et août 2026, une vague d'attaques cybernétiques avait visé les installations d'eau et d'assainissement dans les États américains.

Dans l'État du Minnesota, plus de 30 systèmes d'eau ont été perturbés et certaines villes sont revenues à un mode d'exploitation manuel. Les responsables américains ont déclaré que l'eau potable n'avait pas été contaminée, mais que l'enquête sur l'origine des attaques se poursuivait.