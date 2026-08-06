Poursuite des violations du cessez-le-feu dans le sud du Liban ; frappe aérienne israélienne sur la localité d'« Al-Mansouri »

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Manar, les violations du cessez-le-feu et les actes agressifs du régime sioniste dans le sud du Liban se poursuivent.

D'après ce rapport, l'agence officielle libanaise d'information a annoncé que le régime d'occupation a visé la localité d'Al-Mansouri dans le district de Tyr par une série de frappes aériennes.

Selon des sources locales, le régime sioniste a mené en une heure deux frappes aériennes contre la localité d'Al-Mansouri dans le district de Tyr, dans le sud du Liban.

Des sources libanaises ont également annoncé que l'armée d'occupation a lourdement bombardé la localité de Hadatha, dans le sud du Liban, avec des armes lourdes.

L'armée du régime sioniste a affirmé dans un communiqué avoir ciblé au cours des dernières heures des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, et que ces frappes répondaient à la mort de deux militaires sionistes et aux blessures de quatre autres suite à une explosion près de la localité de Majdal Zun.

L'armée d'occupation a déclaré avoir visé des dépôts de munitions, un poste de commandement et des infrastructures militaires du Hezbollah, et qu'elle maintiendrait sa présence dans la zone de sécurité du sud du Liban.

Ces événements interviennent alors que le ministère libanais de la Santé a annoncé que huit personnes ont été blessées lors des frappes aériennes israéliennes de la nuit dernière contre la localité de Bourj el-Chémali, dans le sud du Liban.