Cinq médailles d'or mondiales remportées par l'équipe nationale de l'Olympiade d'astronomie et d'astrophysique

Selon le rapport d'Abna, l'équipe nationale de l'Olympiade d'astronomie et d'astrophysique de la République islamique d'Iran, lors de la dix-neuvième Olympiade mondiale d'astronomie et d'astrophysique qui s'est tenue du 3 au 13 Mehr 1405 (du 25 septembre au 5 octobre 2026) dans la ville de Hanoï au Vietnam, a remporté 5 médailles d'or.

Dans cette édition de la compétition, qui a réuni plus de 66 pays et plus de 320 élèves du monde entier, Sarina Alam-pour, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Foudazi, Hossein Masoumi et Arshia Mirshamsi Kahki ont remporté la médaille d'or.

Les membres de l'équipe iranienne, en offrant une performance éclatante, ont une fois de plus démontré le potentiel scientifique des élèves du pays, et ainsi l'équipe nationale de notre pays est devenue championne du monde pour la troisième année consécutive.