Avertissement sévère de Sanaa à Riyad

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masira, le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré dans un communiqué : La fuite en avant du régime saoudien pour aggraver la situation se heurtera à une escalade globale dont il ne pourra supporter les conséquences.

Dans ce communiqué, il est dit : L'équation « blocus contre blocus » est complètement établie comme un fait indéniable. Le Yémen a pris cette décision après avoir essayé toutes les autres options pour faire valoir ses droits légitimes.

Le ministère des Affaires étrangères du Yémen, qualifiant certains alignements avec l'Arabie saoudite de formels, a souligné : Le monde libre confirme la légitimité des positions yéménites. Les tentatives du régime saoudien de digérer le choc et le coup reçu ont échoué, et il s'enfonce désormais plus profondément dans le bourbier de ses crimes.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Yémen déclare : La voie de la paix est claire, peu coûteuse et ses résultats sont sûrs.

Ce communiqué appelle également les personnes raisonnables et sages à orienter le régime saoudien vers la voie de la paix.