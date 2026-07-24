Araghchi: Iran imekuwa moja ya nguzo kuu za mazungumzo katika ngazi ya kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kando ya mkutano wa mawaziri wa nchi wanachama wa BRICS, alisema: mikutano hadi sasa imekuwa na Pakistani na Urusi, na sasa na nchi ambazo zipo katika Shirika la Ushirikiano la Shanghai, ambazo tunazo misimamo inayofanana nazo. Nchi hizi zote zimeilaani waziwazi uchokozi wa Marekani, hatua za upande mmoja na zisizo halali za nchi hiyo, ukiukwaji wa sheria za kimataifa na matumizi yasiyo halali ya nguvu, na zinatafuta suluhisho la kukabiliana na mwenendo huu.

Aliongeza: kama nilivyosema katika hotuba yangu ya leo, hili ni baa ambalo, ikiwa jumuiya ya kimataifa haitalaani na kukabiliana nalo, mapema au baadaye itawakumba wote. Hisia hii na wasiwasi huu upo kati ya nchi hizi zote. Katika mazungumzo tuliyofanya, tulihakikisha kwamba kuna makubaliano na mwafaka mkubwa katika suala hili, na kubadilishana maoni kulifanyika.

Araghchi alisisitiza: pia tulijadili masuala baina ya nchi mbili na mabadiliko ya kikanda. Sasa suala la uchokozi wa Marekani ni moja ya masuala muhimu yanayojadiliwa, na katika hali ya sasa, Iran imekuwa moja ya nguzo kuu za umakini na mazungumzo katika ngazi ya kimataifa.