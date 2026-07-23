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Général Mousavi : Si vous frappez les infrastructures, la coupure d’électricité est certaine chez vous

23 juillet 2026 - 08:40
Code d'info: 1843893
Source: ABNA
Général Mousavi : Si vous frappez les infrastructures, la coupure d’électricité est certaine chez vous

Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré : si nos ponts et nos centrales électriques sont attaqués, la coupure d’électricité chez les alliés et les hôtes des tueurs d’enfants est certaine.

Selon l’agence de presse Abna, le général Seyyed Majid Mousavi, commandant de la Force aérospatiale du CGRI, a publié un bref message sur l’un des réseaux sociaux dans lequel il a dit : si nos ponts et nos centrales sont agressés, la coupure d’électricité chez les alliés et les hôtes des tueurs d’enfants est garantie.

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