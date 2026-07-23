Général Mousavi : Si vous frappez les infrastructures, la coupure d’électricité est certaine chez vous

Selon l’agence de presse Abna, le général Seyyed Majid Mousavi, commandant de la Force aérospatiale du CGRI, a publié un bref message sur l’un des réseaux sociaux dans lequel il a dit : si nos ponts et nos centrales sont agressés, la coupure d’électricité chez les alliés et les hôtes des tueurs d’enfants est garantie.