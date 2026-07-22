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L'accord du Premier ministre britannique pour poursuivre la coopération avec les États-Unis dans l'agression contre l'Iran

22 juillet 2026 - 08:52
Code d'info: 1843420
Source: ABNA
L'accord du Premier ministre britannique pour poursuivre la coopération avec les États-Unis dans l'agression contre l'Iran

Bloomberg a rapporté que le nouveau Premier ministre britannique a accepté de poursuivre l'utilisation par les États-Unis des bases militaires de son pays pour l'agression contre l'Iran.

Selon l'agence de presse Abna citant Bloomberg, « Andy Burnham », le nouveau Premier ministre britannique, a accepté de poursuivre l'utilisation par les États-Unis des bases militaires de son pays pour ce que Londres appelle des « frappes défensives » contre l'Iran.

Londres avait également maintenu sa coopération militaire et de renseignement avec Washington durant le mandat de « Keir Starmer » ; une question qui a suscité des critiques de la part de certains partis et groupes politiques britanniques en raison du risque d'impliquer le pays dans des conflits régionaux.

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