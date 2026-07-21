La guérison par l'intercession ; le miracle de la voix rendue

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Le fils de l'éminent érudit Cheikh Abbas Qomi, connu pour ses talents d'orateur, avait perdu l'usage de la parole à la suite d'une grave affection des cordes vocales. Privé même des conversations quotidiennes, il se tourna vers l'Imam Hussein (AS). Après une nuit de recueillement, il fut visité en songe et reçut l'ordre de réciter la lamentation (Rawda) en l'honneur de la petite Ruqayya (AS). À son réveil, sa voix était complètement rétablie, au point que les médecins, confondus, ne purent que constater une guérison qui échappait à toute explication médicale.