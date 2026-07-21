Ansarullah : L’élection d’Al-Hayya a contrecarré les plans de l’ennemi israélien

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah a félicité l’élection de Khalil al-Hayya comme chef du bureau politique du Hamas en remplacement du martyr Yahya Sinwar.

Dans le communiqué publié par le bureau politique du mouvement Ansarullah du Yémen, il est écrit : l’élection d’al-Hayya renforcera la fermeté et la puissance de la résistance, car les dirigeants de la résistance sont issus des douleurs, des souffrances et de la volonté du peuple palestinien.

Le communiqué souligne ensuite : cette décision prouve que la résistance est invincible et que le plan des occupants israéliens pour l’anéantir a échoué.

Ansarullah a réaffirmé la position constante de ce mouvement en faveur du peuple palestinien et de sa cause, et a estimé que la oumma islamique est responsable du soutien à la persévérance, à l’endurance et à la résistance du peuple palestinien.