Un responsable américain a évoqué la possibilité d’une reprise de la guerre totale de Washington contre Téhéran

Selon l’agence de presse ABNA, plusieurs responsables américains ont déclaré à Fox News : si Donald Trump ordonne la reprise d’opérations militaires étendues contre l’Iran, ces opérations seront plus vastes et plus intenses que les frappes actuelles.

Un autre responsable américain a également affirmé à la même chaîne que le déploiement de davantage d’avions de combat et d’équipements militaires américains au Moyen-Orient est une mesure préparatoire, et que la décision finale à ce sujet dépend de l’ordre du président américain.

Ce responsable américain a ajouté : en cas de décision de Trump d’élargir considérablement la guerre contre l’Iran, une participation d’Israël à cette opération est possible.

Ce responsable a déclaré que les États-Unis n’ont mené aucune frappe près de Téhéran ou contre les installations nucléaires iraniennes depuis le 7 juillet, mais qu’en cas de retour à des opérations militaires à grande échelle, cette pratique pourrait changer.

D’un autre côté, un autre responsable américain non identifié a affirmé à Al-Jazeera que l’actuelle priorité de Trump est que l’Iran paie le prix de la « violation du mémorandum d’accord ».

Ce responsable a également déclaré que le président américain entend tenir l’Iran responsable de ce qu’il a qualifié d’« actes terroristes continus dans le détroit d’Ormuz » ainsi que de la récente mort de plusieurs soldats américains.

Il a ajouté : les frappes dévastatrices des États-Unis contre l’Iran se poursuivront jusqu’à ce que Trump décide autrement.

Cependant, ce même responsable américain, dans une déclaration contradictoire avec ses propos précédents, a affirmé que les dialogues entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent toujours.