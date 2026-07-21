Le Hezbollah a félicité l’élection d’Al-Hayya à la tête du bureau politique du Hamas

Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, le Hezbollah libanais a diffusé une déclaration dans laquelle il a félicité Khalil al-Hayya pour son élection à la tête du bureau politique du Hamas en tant que successeur du martyr Yahya Sinwar.

Dans ce communiqué, il est indiqué que le Hezbollah adresse ses félicitations au mouvement Hamas et à Khalil al-Hayya pour cette élection.

Le Hezbollah a également souligné que la résistance palestinienne continuera à rester fidèle à ses positions et à défendre les droits du peuple palestinien jusqu’à la libération de la patrie et des lieux saints de la Palestine.

Le mouvement de résistance islamique Hamas a annoncé qu’al-Hayya a été élu nouveau chef du bureau politique du mouvement et successeur du martyr Sinwar.

L’une des caractéristiques politiques les plus importantes d’al-Hayya est son soutien au développement des relations du Hamas avec la République islamique d’Iran et le Hezbollah libanais.