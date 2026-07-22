Rodríguez : le blocus américain est une menace réelle, pas Cuba

Selon l'agence de presse Abna, Bruno Rodríguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, a écrit dans un message sur le réseau social X : la déclaration longue et diffamatoire publiée par le Département d'État américain sur La Havane a été rédigée dans le but d'effrayer l'opinion publique américaine face à un prétendu danger, comme si elle menaçait la plus grande puissance nucléaire du monde.
Le ministre cubain des Affaires étrangères a ajouté : il s'agit d'une démarche étrange dans laquelle des éléments fictifs et mensongers sont mêlés à un soupçon de sensationnalisme. Ce texte a été rédigé par un gouvernement qui est lui-même l'auteur d'actes violents et terroristes ; des actes qui ont entraîné la mort de 3478 personnes et l'infirmité de 2099 citoyens cubains.
Bruno Rodríguez a ajouté : la solidarité avec ceux qui luttent pour la justice et contre l'oppression et le crime n'est pas une menace. Cuba n'est pas une menace. C'est le blocus qui est la menace.
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