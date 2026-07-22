Nouvelle menace de Trump contre les installations nucléaires iraniennes

Selon l'agence de presse Abna, Donald Trump, le président des États-Unis, a affirmé que toute installation nucléaire que l'Iran tenterait de réactiver serait à nouveau la cible de frappes.

Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense des États-Unis, a également déclaré que les sanctions de Washington contre l'Iran se poursuivraient, que la pression sur Téhéran s'intensifiait et qu'une escalade supplémentaire était possible.

En réponse, Massoud Pezeshkian, le président de notre pays, tout en soulignant l'attachement de l'Iran à ses droits légitimes dans toute négociation avec les États-Unis, a affirmé que l'Iran poursuivrait sa voie sous la direction du Guide suprême de la Révolution.