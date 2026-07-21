Tant que les méfaits américains se poursuivent dans la région, le détroit d’Ormuz reste fermé

Selon l’agence de presse ABNA, le service de relations publiques de l’IRGC a déclaré dans un communiqué : deux pétroliers en infraction, cherchant à traverser la route non sécurisée au sud du détroit d’Ormuz, ont été victimes d’un incendie majeur provoqué par une explosion et se sont arrêtés.

Le texte du communiqué est le suivant :

Au nom de Dieu, celui qui brise les tyrans.

Peuple croyant et debout de l’Iran islamique ! En implorant l’aide de Dieu Tout-Puissant et en s’inspirant de vous, peuple clairvoyant et ferme, les marins de la marine des Gardiens de la Révolution poursuivent leur mission de contrôle du détroit d’Ormuz.

Il y a quelques heures, deux pétroliers en infraction, qui, trompés par l’armée américaine tueuse d’enfants, comptaient emprunter la route périlleuse au sud du détroit d’Ormuz, ont explosé, provoquant un vaste incendie, et ont été immobilisés. Les unités de secours évacuent les équipages de ces navires de la zone.

La marine des Gardiens de la Révolution avertit à nouveau les compagnies maritimes : veillez à la sécurité de vos équipages et de vos navires, ne vous fiez pas aux fausses informations de l’armée américaine et évitez les routes contaminées et dangereuses.

Il est évident que tant que les provocations américaines se poursuivront dans la région, le détroit d’Ormuz restera fermé, et pas une seule goutte de pétrole ou de gaz, ni un seul sac d’engrais chimique ne sera exporté de la région.

L’opération punitive contre les bases américaines agresseurs, en raison des infractions maritimes, a débuté et son rapport vous sera communiqué.